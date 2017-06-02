В уголовном деле Януковича появились экстрасенсы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал подробности расследования уголовного дела о госизмене в отношении экс-президента страны Виктора Януковича.

По его словам, Янукович не писал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска.

Вместе с тем, прокурор заявил, что следствие доподлинно установило, что Янукович собственноручно подписал готовый текст, который, по данным следователей, был написан не им самим.

На вопрос журналиста «РБК-Украина», каким образом был установлен этот факт, Матиос ответил: «Конспирологически, привлёкши экстрасенсов», сообщает Life.

Подготовительное заседание по делу Януковича началось в Оболонском районном суде Киева 4 мая. Обвинение заочно потребовало для экс-президента пожизненного заключения.