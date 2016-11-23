Уголовное дело возбуждено по факту гибели 12 краснокнижных птиц в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Дмитровском районе Подмосковья 12 хищных птиц семейства соколиных вида балобан, относящихся к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, летом 2016 года в Центр передержки диких животных Департамента природопользования по Москве на ответственное хранение были переданы 29 птиц данного вида, из которых 12 погибли по вине руководства данной организации.

Следователи организовали комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, чтобы наказать виновных в гибели птиц, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».