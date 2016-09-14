Уголовное дело против главы МВД Украины будет закрыто
Генпрокуратура Украины закроет уголовное дело в отношении главы МВД страны Арсена Авакова. Факты, содержащиеся в заявлении обвинителя, не подтвердились.
– Поскольку факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, поскольку это будет выглядеть как клевета или политическая игра, – сказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Она также уточнила, что дело будет закрыто, сообщает ТАСС.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что к нему приходит по несколько десятков писем в день и все они имеют одинаковый статус. Содержание обвинений не раскрывается.
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