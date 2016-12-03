На угольной шахте в Китае погиб 21 горняк

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в результате взрыва на угольной шахте погиб 21 рабочий. Судьба еще одного шахтера устанавливается.

Поисково-спасательные работы на шахте продолжаются. Предполагается, что горняки погибли в результате взрыва рудничного газа. Однако точная причина инцидента пока не называется

По факту происшествия полицией задержаны владелец шахты и три менеджера, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.