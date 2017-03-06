Уголь из ДНР и ЛНР начали поставлять в Россию

Угольные шахты, расположенные на территории Донбасса, прекратили поставки угля на Украину, сообщили в Совете министров ДНР. По словам собеседника «Интерфакса», поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся.

Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась.

- После введения внешнего управления Киев предпринимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий. Поэтому даже в случае снятия блокады, как мы ожидаем, они, скорей всего, откажутся приобретать уголь с этих предприятий. Сейчас же поставок угля нет, - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что порядка 35 процентов генерации электроэнергии на Украине обеспечивается за счет добываемого на Донбассе угля. Собеседник агентства пояснил, что одновременно начались поставки угля из Донбасса в Россию.