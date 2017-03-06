Уфологи ждут прилета инопланетян на Урал

По мнению уфологов, в текущем году следует ожидать нашествия представителей внеземных цивилизаций на Урале. К таким выводам они пришли на основе наблюдений за статистикой полетов неопознанных объектов.

Уфолог Алексей Мартин пояснил, что Урал является наиболее часто посещаемым инопланетянами российским регионом. В частности, речь идет о так называемом М-ском треугольнике, расположенном неподалеку от населенного пункта Молебка.

Основываясь на том, что активность НЛО отмечается на данном участке с периодичностью в 12-13 лет, ученые пришли к выводу – визита инопланетян следует ожидать в 2017 году, сообщает агентство «Экономика сегодня».