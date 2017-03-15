Уфолог обнаружил на снимках Луны НЛО

Уфолог Тайлер Глокнер показал на снимке Луны, сделанного с аппарата «Аполлон-11», едва различимый НЛО, похожий на струю дыма. При увеличении кадра получилось идентифицировать 3-мерный дискообразный объект с огнями в передней части.

Неопознанный цилиндрический объект схож с космическими аппаратами, представленными в документальных фильмах, что еще раз обосновывает присутствие инопланетян на спутнике Земли. Глокнер обнаружил на другой фотографии Луны, сделанной станцией «Lunar Orbiter» в конце 60-х годов, еще один объект.

На этот раз летающая тарелка треугольной формы, которая еще не встречалась на снимках, расположилась в Море дождей рядом с лунными кратерами. Его подлинность подтвердили эксперты, - сообщает «ФАН».

На более поздних снимках местности НЛО отсутствует, позволяя уфологом подумать – был ли это неопознанный летающий объект или вход в секретную подлунную базу.

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