УЕФА изменит время начала матчей Лиги чемпионов с 2018 года

Начиная с сезона-2018/19, Союз европейских футбольных ассоциаций изменит время начала матчей Лиги чемпионов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

- Начиная с 2018 года, у нас будет два времени начала матчей Лиги чемпионов – в 19 часов (два матча) и в 21 час (оставшиеся шесть) по среднеевропейскому времени. Таким образом, болельщики получат возможность смотреть больше матчей, - цитирует Маркетти ТАСС.

В настоящее время игры главного европейского клубного турнира за некоторыми исключениями начинаются в 20:45 по среднеевропейскому времени.