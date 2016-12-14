Удовольствие в пожилые годы продлевает жизнь‍

Ученые заявили, что пожилые люди, получающие от жизни удовольствие, живут дольше. Исследованием данного вопроса занимались специалисты из Университетского колледжа Лондона. В течение четырнадцати лет ученые рассматривали информацию о жизни около десяти тысяч человек старше пятидесяти лет.

Выяснилось, что довольные своей жизнью пожилые люди умирали реже приблизительно на 24 процента. Таким образом, замечают специалисты, удовольствие и счастье положительным образом сказываются на продолжительности жизни людей, - сообщает «Росбалт».