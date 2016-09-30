Суд удовлетворил ходатайство об аресте чиновника Ространснадзора по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление об аресте на два месяца начальника управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика по обвинению в получении взятки.

- Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Суржика меру пресечения в виде ареста до 21 ноября, - цитирует ТАСС вердикт председателя суда.

Арестован на два месяца также заместитель начальника отдела Центрального управления государственного автодорожного надзора Москвы Максим Моргун.

Ранее сообщалось, что Суржик и Моргун являются фигурантами дела о взятке, которую должностные лица получили за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории Москвы и других субъектов РФ. Общая сумма полученных от коммерческих структур средств превысила 1,1 миллиона рублей.

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