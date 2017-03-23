Удостоверение бойца Нацгвардии нашли у убийцы Вороненкова

Убийца экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину вместе с супругой Марией Максаковой, имел при себе удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины, сообщил близкий к следствию источник.

«При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией», — заявил источник «Дождя».

Вороненков был убит 23 марта на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко в центре Киева. Украинские власти сразу же заявили о причастности к убийству России.

Позже убийца умер в больнице от полученных при перестрелке с охранником Вороненкова травм.

Вороненков в декабре прошлого года покинул Россию вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также являлась членом комитета Госдумы по культуре. Уехав в Киев, они получили гражданство Украины. По некоторым данным, Вороненков вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. После этого солистку Мариинского театра Марию Максакову исключили из «Единой России» и уволили из Гнесинки, а ее супруга объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.