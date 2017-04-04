Удмуртия получила нового главу региона

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назначен Владимиром Путиным исполняющим обязанности главы Удмуртии.

Президент подчеркнул, что Бречалов обладает богатым опытом работы. Также он заявил, что проработав в Общественной палате, Общероссийском народном фронте, а также в объединении предпринимателей «ОПОРА России», Бречалов внес серьезный вклад в развитие этих организаций, сообщает ТАСС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прежнего руководителя республики Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 млн рублей. В этот же день Путин уволил Соловьева в связи с утратой доверия.

Александр Бречалов родился в 1973 году в поселке Тлюстехабль в Адыгее. В 1994 году окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии Штеменко, в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.

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