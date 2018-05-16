В Удмуртии введен режим ЧС
Площадь пожара в районе населенного пункта Пугачево выросла в шесть раз и достигла 300 гектаров.
В тушении огня задействовано свыше 100 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Кроме того, в ликвидации возгорания заняты более 400 человек, в числе которых сотрудники МЧС и росгвардейцы. Предполагается, что пожар будет потушен в течение суток.
В правительстве Удмуртии отметили, что пожар не несет непосредственной угрозы жителям населенного пункта и социальным объектам, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что жильцы расположенного поблизости военного городка эвакуированы. Для них сформированы три пункта временного содержания.
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