В Удмуртии из-за взрыва оружия эвакуируют жителей поселка
Жителей удмуртского поселка Пугачево эвакуируют из-за взрывов боеприпасов, который стал источником пожара на 15 гектаров.
Движение поездов и автомобилей (участок федеральной трассы М7) рядом с поселком временно приостановлено.
Причиной взрыва склада оружия называют начавшийся вокруг него пожар вследствие загоревшейся сухой травы, передает Interfax.
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