В Удмуртии из-за взрыва оружия эвакуируют жителей поселка

Жителей удмуртского поселка Пугачево эвакуируют из-за взрывов боеприпасов, который стал источником пожара на 15 гектаров.

Движение поездов и автомобилей (участок федеральной трассы М7) рядом с поселком временно приостановлено.

Причиной взрыва склада оружия называют начавшийся вокруг него пожар вследствие загоревшейся сухой травы, передает Interfax.