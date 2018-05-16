В Удмуртии из-за взрыва оружия эвакуируют жителей поселка

Жителей удмуртского поселка Пугачево эвакуируют из-за взрывов боеприпасов, который стал источником пожара на 15 гектаров.

Движение поездов и автомобилей (участок федеральной трассы М7) рядом с поселком временно приостановлено.

Причиной взрыва склада оружия называют начавшийся вокруг него пожар вследствие загоревшейся сухой травы, передает Interfax.

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