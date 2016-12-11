Удары ВКС РФ заставили боевиков ИГ отступить от Пальмиры

Удары стратегических бомбардировщиков ВКС РФ заставили боевиков террористической организации «Исламское государство» отступить от сирийской Пальмиры.

В операции были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3, свыше 20 боевых вертолетов, кроме того, были нанесены удары ракетами «Калибр».

К Пальмире также были направлены подразделения сирийской разведки под командованием генерал-майора Джумы аль-Джасима, известного благодаря успешным операциям против боевиков ИГ в Восточном Каламуне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник портала «Аль-Масдар».