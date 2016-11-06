От ударов авиации США по Мосулу ежедневно гибнет до 70 мирных жителей

Десятки мирных жителей гибнут ежедневно в результате бомбардировок Мосула силами коалиции, возглавляемой США. Это чревато гуманитарной катастрофой в регионе.

Наземная операция по освобождению Мосула от ИГ началась 17 октября. Помимо правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция, сообщает ТАСС.

В свою очередь, сегодня началась операция по освобождению Ракки от террористов. Ее проводят формирования вооруженной оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" при поддержке ВВС США.