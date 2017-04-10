Ударная группа ВМС США неожиданно развернулась в сторону Южной Кореи

Ударная группа ВМС США, двигавшаяся из Сингапура к Австралии, внезапно изменила направление и направилась в сторону Корейского полуострова.

В корабельную группу входят авианосец «Карл Винсон», два эсминца и крейсер с ракетами на борту.

Министерство обороны Южной Кореи полагает, что это связано с испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет, которые проводит Северная Корея. В настоящее время США наращивает присутствие в регионе. На военных базах в Южной Корее находится 28 тысяч американских военнослужащих.

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров предупреждал, что отправка ударной группы ВМС США к берегам Южной Кореи может спровоцировать власти КНДР на необдуманные действия, сообщает «Федерал пресс».