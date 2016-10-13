США ударили по Йемену

В ответ на обстрел американских эсминцев из Йемена США нанесли удары по радиолокационным станциям государства.

– Сегодня рано утром по местному времени США нанесли удары по трем РЛС, расположенным на подконтрольной хуситам территории на йеменском побережье Красного моря, – рассказали в Пентагоне. США уточнили, что удары наносились по приказу президента США Барака Обамы, сообщает ТАСС.

Известно, что уничтоженные радиолокационные установки использовались при ударах по американским кораблям. Минобороны США отмечает, что и дальше намерено реагировать на агрессию Йемена подобным образом. Удар по эсминцам нанесли мятежники.