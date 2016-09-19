В ударе по сирийской армии участвовала Дания
Дания заявила об участии в налете на объекты правительственной армии Сирии. Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии. Оказалось, что ВВС США атаковали сирийскую армию, а не террористов.
– Два истребителя F-16 приняли участие в этих атаках во взаимодействии с ВВС других стран, – отметили датские власти.
В Дании отмечают, что если ошибочность удара подтвердится, то власти страны готовы принести за это извинения, сообщает ТАСС. 17 сентября в результате атаки коалиции в Сирии погибло 62 военных.
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