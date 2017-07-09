Удар молнии пронзил главного тренера «Кубани»

Главного тренера регби-клуба «Кубань» из Краснодара Александра Алексеенко во время матча чемпионата России ударила молния.

Как сообщает РИА Новости, игра «Кубани» и новокузнецкого «Металлурга» проходила под сильным дождем. Молния несколько раз попадала в землю рядом с игровым полем, а затем ударила прямо в тренера.

Позже он рассказал: «Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю». Алексеенко добавил, что в этот момент испугался за игроков команды. Он также сообщил, что на макушке у него сохранился черный след от молнии.

Инцидент не помешал краснодарскому клубу одержать победу со счетом 38:12.

30 июня в два пассажирских самолета, находившихся на подлете к столице, попала молния. Оба лайнера удачно приземлились, однако на их физюляжах были обнаружены следы поражения сильным зарядом: у одного самолета оплавилось несколько заклепок на обшивке, а у второго оказались повреждены стабилизаторы и обтекатели.