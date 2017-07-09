Удар молнии пронзил главного тренера «Кубани»

Главного тренера регби-клуба «Кубань» из Краснодара Александра Алексеенко во время матча чемпионата России ударила молния.

Как сообщает РИА Новости, игра «Кубани» и новокузнецкого «Металлурга» проходила под сильным дождем. Молния несколько раз попадала в землю рядом с игровым полем, а затем ударила прямо в тренера.

Позже он рассказал: «Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю». Алексеенко добавил, что в этот момент испугался за игроков команды. Он также сообщил, что на макушке у него сохранился черный след от молнии.

Инцидент не помешал краснодарскому клубу одержать победу со счетом 38:12.

30 июня в два пассажирских самолета, находившихся на подлете к столице, попала молния. Оба лайнера удачно приземлились, однако на их физюляжах были обнаружены следы поражения сильным зарядом: у одного самолета оплавилось несколько заклепок на обшивке, а у второго оказались повреждены стабилизаторы и обтекатели.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Ядовитые грибы стали причиной смерти российской туристки на Крите

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО