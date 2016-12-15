МВФ учтет долг Украины перед РФ при выделении очередного транша

Международный валютный фонд (МВФ) увязывает решение вопроса о выделении Украине очередного транша финансовой помощи с урегулированием вопроса о долге Киева перед Москвой.

«Это всегда учитывалось при принятии решения, поскольку это просрочка бондов», - цитирует РИА «Новости» главу миссии МВФ Рона ван Рудена. Он призвал обе стороны работать над поиском решения по данному вопросу.

Руден также отметил, что Украина может получить очередной транш не ранее начала 2017 года. Предоставление помощи до конца текущего года, по его словам, «технически невозможно».