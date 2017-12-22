Учителя России проигрывают школьникам в цифровых знаниях

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на съезде партии «Единая Россия» заявила, что только 16% учителей российских школ обладают компетенцией в области цифровых знаний, значительно уступая собственным ученикам.

Она также сообщила, что Минобрнауки и Рособрнадзор в настоящее время разрабатывают контрольно-измерительные материалы, чтобы понять, как оценивать те или иные школы в условиях цифровизации.

Ольга Васильева добавила, что в России необходимо создать все условия, чтобы у людей любого возраста была возможность пройти специализированный курс онлайн, передает РИА Новости.