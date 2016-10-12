Учителя в Перми уволили за стрельбу по школьникам из пневматического ружья
Директор и один из учителей учитель Суксунской школы в Пермском крае уволены из-за стрельбы в учащихся из пневматического ружья.
Сын директора школы, работающий учителем физкультуры, выстрелил из пневматического ружья в курящих девятиклассников, один из них был ранен в грудь. Инцидент произошел 21 сентября, сообщает «Интерфакс».
По итогам прокурорской проверки директор школы и его сын-педагог уволены, а сотрудники полиции направили в суд материалы административных дел по статьям «побои» и «стрельба из оружия в неотведенных для этого местах».
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