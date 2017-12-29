Учительница биологии в Сочи уволена за правду

Учительница биологии школы №4 Сочи Елена Носова уволена за повторное грубое нарушение школьного устава.

Преподаватель выкладывала в интернет видеозаписи, где она жаловалась на плохое состояние помещений школы и сломанную мебель.

Запись вызвала бурную реакцию пользователей интернета, которые как поддерживали, так и осуждали учительницу.

Сочинское управление по образованию и науке отметило, что в случае несогласия с увольнением работник вправе обжаловать его в установленном законодательством порядке, передает РИА Новости.

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