Учитель рассказал о прокурорских проверках снимаемой им ленты «Матильда»

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, комментируя выступление депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о необходимости проверить кинокартину, заявил, что прокуратура уже проверяла материалы будущей ленты и никаких нарушений не выявила.

- Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе, - цитирует Учителя ТАСС.

По словам режиссера, картина будет доделана через несколько месяцев, а ее премьера запланирована 30 марта 2017 года. В картине рассказывается об отношениях российского императора Николая II и прима-балерины Матильды Кшесинской.

Ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила Генеральному прокурору Юрию Чайке запрос с просьбой проверить фильм «Матильда», в котором содержатся признаки оскорбления чувств верующих.

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