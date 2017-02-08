Учитель попросил Генпрокуратуру защитить создателей и прокатчиков «Матильды»
Режиссер Алексей Учитель написал в генпрокуратуру России два заявления. Он попросил защитить коллектив, работавший над фильмом «Матильда», и прокатчиков картины.
Режиссер сделал акцент на заявлениях депутата Госдумы Натальи Поклонской в отношении фильма, отметив, что она «специфически» понимает российские законы.
Кроме того, Учитель обратил внимание главы ведомства на угрозы в отношении прокатчиков со стороны православных активистов. По его словам, они носят экстремистский характер, сообщает агентство «Экономика сегодня».
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