Учитель попросил Генпрокуратуру защитить создателей и прокатчиков «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель написал в генпрокуратуру России два заявления. Он попросил защитить коллектив, работавший над фильмом «Матильда», и прокатчиков картины.

Режиссер сделал акцент на заявлениях депутата Госдумы Натальи Поклонской в отношении фильма, отметив, что она «специфически» понимает российские законы.

Кроме того, Учитель обратил внимание главы ведомства на угрозы в отношении прокатчиков со стороны православных активистов. По его словам, они носят экстремистский характер, сообщает агентство «Экономика сегодня».