Ученый из России вошел в состав академии наук Китая

Китайская академия наук обновила список иностранных членов, внеся в него российского ученого.

Речь идет о вице-президенте Российской академии наук (РАН), океанологе Валерии Бондуре, передает ТАСС со ссылкой на сайт академии.

Имя Бондура занимает в списке новых членов академии первое место. Ученый внес значительный вклад в сферу дистанционного зондирования, открыв ряд ранее неизвестных явлений, поясняет агентство.

В обновленный список включены ученые из Великобритании, Нидерландов, Польши, США, Узбекистана, Швеции и Японии. Кроме того, в него внесены свыше 60 местных ученых.