Ученый из России вошел в состав академии наук Китая
Китайская академия наук обновила список иностранных членов, внеся в него российского ученого.
Речь идет о вице-президенте Российской академии наук (РАН), океанологе Валерии Бондуре, передает ТАСС со ссылкой на сайт академии.
Имя Бондура занимает в списке новых членов академии первое место. Ученый внес значительный вклад в сферу дистанционного зондирования, открыв ряд ранее неизвестных явлений, поясняет агентство.
В обновленный список включены ученые из Великобритании, Нидерландов, Польши, США, Узбекистана, Швеции и Японии. Кроме того, в него внесены свыше 60 местных ученых.
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