Ученый посоветовал проводить длинные выходные активно

Длинные новогодние праздники пойдут на пользу любителям активного отдыха. Об этом заявил глава учебного центра Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы, кандидат медицинских наук НГУ им. Лесгафта Андрей Волков.

«Было бы разумно сделать новогодние выходные не очень продолжительными. Десять дней – это много», - сказал он в интервью НСН. При этом ученый отметил, что зачастую россияне начинают отмечать Новый год еще за несколько дней до его наступления, а затем берут дополнительные дни, увеличивая и без того длинные каникулы.

Волков добавил, что многие в этот период по-настоящему не отдыхают, проводя время в посиделках и возлияниях. «Люди не знают, чем себя занять. Если бы они в это время на лыжах катались, – было бы хорошо», - пояснил он.

Ранее сообщалось, чо депутат Госдумы отклонили законопроект, предусматривавший сокращение новогодних каникул до четырех дней.

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Места: Россия
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