Ученым удалось вплотную приблизится к абсолютному нулю

Европейские ученые смогли охладить наноэлектронный чип до температуры, близкой к 0 градусов по Кельвину (-273,15 градуса Цельсия).

Эксперимент проводили швейцарские, германские и финские исследователи. Они проводили эксперимент с одновременным использованием двух систем магнитного охлаждения. В результате им удалось достичь температуры в 2,8 милликельвинов и поддерживать ее в течение нескольких часов, передает ТАСС со ссылкой на издание Luzerner Zeitung.

По словам профессора физики Базельского университета Доминика Цумбюля, теперь ученые ставят перед собой задачу добиться температуры в 1 милликельвин.

Экстремально низкие температуры необходимы ученым для проведения квантовых экспериментов.