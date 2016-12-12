Ученым удалось сымитировать речь обезьян
Группа ученых, сумели воспроизвести пугающую речь макаки, если бы приматы могли говорить. Несмотря на то, что речь звучит устрашающе, в ней различимы человеческие слова.
В небольшом ролике ученые из США, Бельгии и Австрии сымитировали фразу «Will you marry me?», которую можно перевести, как «Выйдешь ли ты за меня замуж?», выговариваемую голосовыми органами макаки посредством компьютерной симуляции, - сообщает «Дни 24».
Оказалось, что у высших приматов есть все нужное, чтобы произносить буквы и даже слова. Структура голосовых связок и гортани у обезьян разрешила бы им произносить человеческие звуки. Однако обезьяны не в состоянии этого делать по основанию «слабого мозга», несмотря на наличие всех «голосовых инструментов».
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