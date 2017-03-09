Ученым удалось создать «кристаллы времени»
Ученые из Мэрилендского университета создали новый вид материи - так называемые "кристаллы времени". Кристаллы повторяются во времени, а не в пространстве, их поведение идет вразрез с представлениями ученых о времени.
Для их образования облучались атомные ионы иттербия, и использовался другой лазер для частичного управления атомами. После многократного повторения был создан образец зеркальных отражений атомов, повторявшихся во времени, - сообщает «Экономика сегодня».
При этом атомы "кристаллов времени" никогда не укладываются в термическое равновесие - состояние, в котором все атомы вещества имеют одинаковое количество тепла.
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