Ученым удалось превратить стволовые клетки в кровь

Ученые из Бостона разработали уникальную методику. Они научились превращать стволовые клетки, которые уже "перепрограммировали", в заготовки кровяных клеток.

По словам исследователей, это поможет справиться со многими болезнями крови и поможет создать ее бесконечные донорские запасы. Эксперты уточнили, что особую роль во всем этом сыграют клетки людей с первой группой крови, - сообщает «РИА Новости».

Отметим, что за последние 20 лет ученым уже удавалось найти способ, как превратить стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы.

Они могут стать "запчастями" при травмах тела или лекарством для ряда дегенеративных болезней.