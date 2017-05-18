Ученым удалось превратить стволовые клетки в кровь
Ученые из Бостона разработали уникальную методику. Они научились превращать стволовые клетки, которые уже "перепрограммировали", в заготовки кровяных клеток.
По словам исследователей, это поможет справиться со многими болезнями крови и поможет создать ее бесконечные донорские запасы. Эксперты уточнили, что особую роль во всем этом сыграют клетки людей с первой группой крови, - сообщает «РИА Новости».
Отметим, что за последние 20 лет ученым уже удавалось найти способ, как превратить стволовые клетки в ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы.
Они могут стать "запчастями" при травмах тела или лекарством для ряда дегенеративных болезней.
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