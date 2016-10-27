Ученым удалось превратить мысли в слова

Учёные, работающие в Бременском Университете в Германии, сообщили, как можно расшифровывать слова, закодированные в мыслях, в сигналах мозга. Для этого потребуется система распознавания речи.

Благодаря этому открытию человек будет способен обернуть мысли в слова. Это открытие в будущем может очень сильно помочь людям, имеющим нарушения в речи. В исследовании учёных принимали участие люди, болеющие эпилепсией. Им вживили в мозг специальные электроды. После этого пациентам нужно было зачитать тексты, а компьютеру отследить деятельность их мозга, сообщает «Экономика Сегодня».

Итоги, которые получили исследователи, стали базой шаблонов нейронных сигналов, которые согласовываются с определёнными моментами речи. Научные работники включили после этого определённые словарные и языковые модели в свои алгоритмы, подобным образом, они смогли с высокой степенью достоверности перевести нейронные сигналы мозга в текст.