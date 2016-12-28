Ученым удалось определить «серую зону» живой природы

Французским ученым получилось заглянуть в так называемую «серую зону» животного мира — переходную область, связанную с процессами образования новых видов.

Благодаря исследованиям удалось усовершенствовать модели возникновения новых видов из уже существующих. Как оказалось, геном кое-каких живых существ обладает достаточно значительной молекулярной дивергенцией — от 0,5 до 2 процентов, - сообщает «ФАН»

Таким свойством владеет генетика некоторых видов мидий, горилл, дождевого червя, бабочек и комаров. Именно в рамках этих вариаций понемногу изменяется геном живых существ, обуславливая возможность возникновения новых видов.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО