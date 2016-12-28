Ученым удалось определить «серую зону» живой природы
Французским ученым получилось заглянуть в так называемую «серую зону» животного мира — переходную область, связанную с процессами образования новых видов.
Благодаря исследованиям удалось усовершенствовать модели возникновения новых видов из уже существующих. Как оказалось, геном кое-каких живых существ обладает достаточно значительной молекулярной дивергенцией — от 0,5 до 2 процентов, - сообщает «ФАН»
Таким свойством владеет генетика некоторых видов мидий, горилл, дождевого червя, бабочек и комаров. Именно в рамках этих вариаций понемногу изменяется геном живых существ, обуславливая возможность возникновения новых видов.
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