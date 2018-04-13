Ученых обеспокоило замедление Гольфстрима

Скорость течения Гольфстрим замедляется на протяжении полутора века и сегодня она достигла минимума за последние 1600 лет, заявляют британские ученые.

По их словам, это – не предел, Гольфстрим может стать еще медленнее, поскольку процесс нагревания земной атмосферы продолжается. Ослабление течения чревато более холодными зимами в Западной Европе, повышением уровня моря и снижением интенсивности дождей в тропических регионах, сообщает Nation News.

Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию — систему течений, которая состоит из теплых потоков, идущих с юга на север в верхних слоях океана.