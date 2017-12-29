Ученые из МГУ займутся допингом
Национальная антидопинговая лаборатория, созданная в МГУ им. М.В. Ломоносова, сможет ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.
Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, МГУ включается в число юридических лиц, которые могут осуществлять переработку, ввоз и вывоз наркотических средств в научных целях и в целях использования в экспертной деятельности.
Принятие закона позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, направленную на соблюдение антидопингового законодательства, сообщает ТАСС.
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