Ученые из МГУ займутся допингом

Национальная антидопинговая лаборатория, созданная в МГУ им. М.В. Ломоносова, сможет ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.

Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, МГУ включается в число юридических лиц, которые могут осуществлять переработку, ввоз и вывоз наркотических средств в научных целях и в целях использования в экспертной деятельности.

Принятие закона позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, направленную на соблюдение антидопингового законодательства, сообщает ТАСС.