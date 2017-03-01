Ученые заявили об увеличении «аппетита» черных дыр

Британские астрофизики недавно выяснили, что гипермассивные черные дыры в сто раз чаще «поедают» звезды, чем это думалось ранее в научном сообществе. В ходе многолетних наблюдений ученые заметили зависимость роста поглощения звезд от частоты сталкивания галактик.

По суждению астрономов, космические межгалактические катаклизмы подталкивают все большее количество звезд к краям черных дыр, после чего звезды неминуемо разрываются на составные и поглощаются. При этом, случаи вспышек, означающих затягивание звезды в черную дыру наблюдается уже раз в столетие, - сообщает «ФАН».

Прорыв в понимании настоящего «аппетита» черных дыр случился благодаря современным, инновационным проектам в строительстве астрофизической инфраструктуры. Теперь плотная завеса из газа и пыли, скрывающая галактические процессы, «приподнята» благодаря новейшим телескопам.