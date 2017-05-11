Ученые заявили о пользе соли для организма

Сегодняшние представления о вредном воздействии соли на здоровье людей являются ошибочными.

По словам исследователей, человеческому организму нужна соль, так как она способствует выполнению нескольких очень значительных функций. Так, соль играет большую роль в передаче нервных импульсов в мозг человека, а также влияет на уровень давления, - сообщает «Дни 24».

Соль (в химии - хлорид натрия) поддерживает нормальный уровень натрия в составе крови человека, что подчеркивает ее надобность для людей. Таким образом, соль никак нельзя называть «белой смертью», как это часто делают.