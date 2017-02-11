Ученые запретили пить чай с молоком

Пить чай, разбавленный молоком, очень вредно. Об этом объявили ученые из Европы, где такой напиток является традиционным. Они выяснили это на практике, работая над исследованием о раздельном питании. По мнению специалистов, опасное действие чая с молоком таится в химических процессах, которые происходят во время их смешивания.

Именно из-за веществ, которые вырабатывает эта парочка, встречаясь вместе, появляются некоторые расстройства пищеварительной системы. В некоторых случаях эффект не ограничивается банальной диареей или изжогой, последствия куда более серьезные - камни в почках, - сообщает «ФАН».

В качестве альтернативы ученые советуют добавлять в чай мед и лимон, а молоко пить с кофе. С другими продуктами тоже лучше не экспериментировать.