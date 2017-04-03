Ученые запрещают жить вблизи аэропортов

Люди, которые живут в непосредственной близости от аэропортов, больше подвержены заболеванию диабетом второго типа. По мнению ученых, часто пролетающие над головами самолеты существенно повышают опасность развития этого метаболического расстройства.

Проведенные исследования показали, что если над крышами домов часто пролетают самолеты, живущие там люди, на 86 процентов больше других рискуют заболеть диабетом второго типа. Негативное воздействие на метаболические процессы организма оказывает шум двигателей воздушных судов. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня сахара в крови, а также плохо влияет на сон, - сообщает «ФАН».

Диабет второго типа может стать причиной сердечнососудистых заболеваний, ампутаций конечности и слепоты. В нашей стране им болеют около пяти миллионов человек.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Семь станций питерского метро закрыты после взрывов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО