Ученые запрещают жить вблизи аэропортов

Люди, которые живут в непосредственной близости от аэропортов, больше подвержены заболеванию диабетом второго типа. По мнению ученых, часто пролетающие над головами самолеты существенно повышают опасность развития этого метаболического расстройства.

Проведенные исследования показали, что если над крышами домов часто пролетают самолеты, живущие там люди, на 86 процентов больше других рискуют заболеть диабетом второго типа. Негативное воздействие на метаболические процессы организма оказывает шум двигателей воздушных судов. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня сахара в крови, а также плохо влияет на сон, - сообщает «ФАН».

Диабет второго типа может стать причиной сердечнососудистых заболеваний, ампутаций конечности и слепоты. В нашей стране им болеют около пяти миллионов человек.