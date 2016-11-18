Ученые заметили в космосе призрака
В ходе специального изучения ученых-астрономов оказалось, что в дальнем от нас созвездии Цеферя иногда можно видеть настоящий силуэт призрака.
Астронавты поведали, что никакие призраки в созвездии не живут. Предоставленное явление это совокупность молекулярных облаков Ореол Цефея. Оно находится на большом расстоянии от Земли, более тысячи световых лет, поэтому с нашей планеты «Призраков» не видно,- сообщает «Информинг».
Эта туманность гораздо ярче других, и ее размер больше двух световых лет. Густые сгущения сжимаются внутри туманности, создавая причудливую форму.
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