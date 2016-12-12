Ученые задействовали змеиный яд в диагностике рака
Ученые России и индии создали новый препарат для диагностики рака на основе альфа-нейротоскинов, содержащихся в яде кобры.
Вещество позволяет обнаружить никотиновые холинорецепторы, которые в большом количестве входят в состав опухоли. Попадая в новообразование, частицы вещества обираются на его границах и светятся при наведении УФ-излучения.
В настоящее время препарат, разработанный учеными, проходит тестовые испытания, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Предполагается, что в дальнейшем он может быть использован для лечения окнощаболеваний.
Следующая новость В московском ТЦ похитили шубу стоимостью более 1 млн рублей
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии