Ученые России и индии создали новый препарат для диагностики рака на основе альфа-нейротоскинов, содержащихся в яде кобры.

Вещество позволяет обнаружить никотиновые холинорецепторы, которые в большом количестве входят в состав опухоли. Попадая в новообразование, частицы вещества обираются на его границах и светятся при наведении УФ-излучения.

В настоящее время препарат, разработанный учеными, проходит тестовые испытания, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Предполагается, что в дальнейшем он может быть использован для лечения окнощаболеваний.