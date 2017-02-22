Ученые выявили зависимость ожирения детей от генов родителей

Британские биологии установили, что ожирение детей на 35-40% зависит от генетики их родителей.

В ходе исследования, в котором принимали участие около 100 тысяч детей из разных стран мира, учены выявили следующую закономерность: у полных родителей дети вдвое сильнее подвержены риску развития ожирения, чем у худых, сообщает Nation News.

Ученые полагают, что выявленная ими зависимость может быть использована с борьбой против эпидемии ожирения во всем мире.

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