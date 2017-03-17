Ученые выявили прямую зависимость между ожирением и водой
Американские ученые определили прямую зависимость между употреблением воды и ожирением человека. Физиологи из университета Мичигана исследовали данные 9,5 тысяч людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Из них почти у 3 тысяч человек обнаружили зависимость малого содержания жидкости в рационе и превышение нормы индекса массы тела. При том, что физиологи подчеркивают, что данные не являются полностью доказанными, тем не менее, предупреждают, что при регулярной гипогидратации, можно пополнить ряды страдающих лишним весом, - сообщают «Актуальные новости».
Существует понятие, что для гидратационного баланса человеку нужно получать около двух литров жидкости в сутки. Ученые советуют побольше включать в меню овощи и фрукты.
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