Ученые выяснили возраст Луны

Ученые из Калифорнийского университета установили, что Луна сформировалась 4,51 миллиарда лет назад.

До настоящего времени считалось, что формирование Луны произошло от 150 до 200 миллионов лет после образования Солнечной системы при столкновении с Землей космического объекта, превышающего по размерам планету Марс.

По словам сотрудницы отдела планетарных исследований при Калифорнийском университете Мелани Барбони, оценка подготовлена на основании результатов анализа образцов, которые были собраны в 1971 году на поверхности Луны американскими астронавтами из экипажа корабля «Аполлон-14».

Для датировки ученые использовали минерал циркон, образовавшийся при застывании магмы на поверхности Луны. В ходе изучения ученые замеряли, какое количество содержащегося в этом минерале урана превратилось в свинец, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Science Advances.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: космос, наука
Следующая новость Голодец предлагает отказаться от низкопроизводительного труда

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО