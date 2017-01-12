Ученые выяснили возраст Луны

Ученые из Калифорнийского университета установили, что Луна сформировалась 4,51 миллиарда лет назад.

До настоящего времени считалось, что формирование Луны произошло от 150 до 200 миллионов лет после образования Солнечной системы при столкновении с Землей космического объекта, превышающего по размерам планету Марс.

По словам сотрудницы отдела планетарных исследований при Калифорнийском университете Мелани Барбони, оценка подготовлена на основании результатов анализа образцов, которые были собраны в 1971 году на поверхности Луны американскими астронавтами из экипажа корабля «Аполлон-14».

Для датировки ученые использовали минерал циркон, образовавшийся при застывании магмы на поверхности Луны. В ходе изучения ученые замеряли, какое количество содержащегося в этом минерале урана превратилось в свинец, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Science Advances.