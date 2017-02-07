Ученые выяснили влияние совместных путешествий на супружескую жизнь

Ученые Колумбийского университета уверены, что путешествия, в особенности заграницу, негативно влияют на отношения в браке.

В ходе исследований было установлено, что под влиянием различных культур человек способен поменять свои взгляды на жизнь, в том числе то, что заграничные путешествия делают людей более раскрепощенными, что в большинстве случаев может привести к супружеской измене, - сообщает «Экономика сегодня».

Также имеет значение дальность поездки и местная культура от привычной для путешественника среды. Исследователи отмечают, что также немалую роль играет и время, проведенное в путешествии. Оказалось, что чем дольше пара перебывает в чужой стране, тем менее вероятность измены партнеру, а вот короткие поездки способствуют развитию нового романа.