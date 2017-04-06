Ученые выяснили причины забывания детских воспоминаний

Человек помнит все события со дня своего рождения ровно до семи лет, после достижения этого возраста наступает детская амнезия. К такому выводу пришли американские психологи.

По мнению экспертов, в возрасте семи лет человек начинает постепенно забывать все события из своего раннего детства. Этот процесс необходим, чтобы в будущем память у взрослого человека функционировала нормально.

Мозг сам решает, какие воспоминания оставить, а какие «удалить».

В результате своего исследования ученые выяснили еще одну интересную особенность. Если человек все же помнит большую часть своего детства, это приводит к нарушению работы памяти в дальнейшем, сообщает «Федерал пресс».