Ученые выяснили причины забывания детских воспоминаний
Человек помнит все события со дня своего рождения ровно до семи лет, после достижения этого возраста наступает детская амнезия. К такому выводу пришли американские психологи.
По мнению экспертов, в возрасте семи лет человек начинает постепенно забывать все события из своего раннего детства. Этот процесс необходим, чтобы в будущем память у взрослого человека функционировала нормально.
Мозг сам решает, какие воспоминания оставить, а какие «удалить».
В результате своего исследования ученые выяснили еще одну интересную особенность. Если человек все же помнит большую часть своего детства, это приводит к нарушению работы памяти в дальнейшем, сообщает «Федерал пресс».
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