Ученые выяснили причины популярности селфи

Американские ученые, в ходе исследования смогли найти основные причины любви внушительной части человечества к селфи. Как стало известно, все дело заключается в уровне самооценки человека.

Оказалось, что часто такие граждане имеют относительно низкую самооценку, представленную в паре с неуверенностью в себе. Рассматривая селфи, они примеряют на себя чужую жизнь, которая кажется им более привлекательной и многообразной, чем их собственная, сообщает «Экономика Сегодня».

Основание в том, что зачастую люди публикуют селфи, когда в их жизни происходит что-то интересное или необычное, они счастливы и находятся в окружении друзей.