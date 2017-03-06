Ученые выяснили причину ранней смерти высоких людей

Ученые из исследовательского центра в Уайтхолле провели работу, которая позволила найти причину ранней смертности людей, отличающихся высоким. Не секрет, мало кто из рослых людей доживает до 60 лет.

Известно, что вместе с высоким ростом человек приобретает множество заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за увеличенных пропорций кровеносной системы. По мнению ученых, к этому фактору можно добавить преждевременный износ организма из-за его более высокой активности: рослым людям приходится потреблять значительно больше калорий, которые «сгорают» в клетках человека, приводя к более быстрому износу тканей и мышц, - «Экономика сегодня».

У рослых людей был найден ген FOXO3, который регулирует взаимоотношение между ростом, потреблением калорий и длительностью жизни, однако для того, чтобы научиться регулировать его действие, ученым придется провести многочисленные дополнительные исследования.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Экс-премьер Украины Яценюк вызвал у британцев хохот выводами о Путине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО