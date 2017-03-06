Ученые выяснили причину ранней смерти высоких людей

Ученые из исследовательского центра в Уайтхолле провели работу, которая позволила найти причину ранней смертности людей, отличающихся высоким. Не секрет, мало кто из рослых людей доживает до 60 лет.

Известно, что вместе с высоким ростом человек приобретает множество заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за увеличенных пропорций кровеносной системы. По мнению ученых, к этому фактору можно добавить преждевременный износ организма из-за его более высокой активности: рослым людям приходится потреблять значительно больше калорий, которые «сгорают» в клетках человека, приводя к более быстрому износу тканей и мышц, - «Экономика сегодня».

У рослых людей был найден ген FOXO3, который регулирует взаимоотношение между ростом, потреблением калорий и длительностью жизни, однако для того, чтобы научиться регулировать его действие, ученым придется провести многочисленные дополнительные исследования.