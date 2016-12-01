Ученые выяснили причину шума в ушах
Ученые отмечают, что неприятный шум в ушах может возникать не только у больных людей, но и у совершенно здоровых. Медики сообщают, что когда человек ощущает шум в ушах, у него тут же возникает чувство беспокойства и паника.
Так, специалисты заявляют, что если шум в ушах возникает в спокойной обстановке, то это может быть вызвано движением крови по расположенным во внутреннем ухе сосудам, что не должно вызывать панику, - сообщает «ФАН».
Однако доктора говорят, что все эти процессы легко поддаются медикаментозному лечению. И если начать лечение своевременно и под присмотром специалиста, то неприятные ощущения в ухе быстро проходят.
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