Ученые выяснили причину шума в ушах

Ученые отмечают, что неприятный шум в ушах может возникать не только у больных людей, но и у совершенно здоровых. Медики сообщают, что когда человек ощущает шум в ушах, у него тут же возникает чувство беспокойства и паника.

Так, специалисты заявляют, что если шум в ушах возникает в спокойной обстановке, то это может быть вызвано движением крови по расположенным во внутреннем ухе сосудам, что не должно вызывать панику, - сообщает «ФАН».

Однако доктора говорят, что все эти процессы легко поддаются медикаментозному лечению. И если начать лечение своевременно и под присмотром специалиста, то неприятные ощущения в ухе быстро проходят.